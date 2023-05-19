فرض قيود على صناعة الألماس في روسيا

وجاء في مسودة البيان أن زعماء مجموعة السبع يعتزمون أن يعلنوا أنهم سيعملون معاً "لتقييد تجارة واستخدام الألماس الذي يتم تعدينه ومعالجته وانتاجه في روسيا، والتنسيق بشأن اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات، بما في ذلك من خلال تقنيات التتبع".