منظمة الصحة العالمية تدعو للاستثمار لتطوير لقاحات جديدة ضد السل

وأضاف أن السل يمكن الوقاية منه وعلاجه والشفاء منه، ورغم ذلك فهذه الآفة القديمة التي ابتليت بها البشرية لآلاف السنين، لا زالت تسبب المعاناة والموت للملايين كل عام، مشيراً إلى إبلاغ المنظمة بزيادة أعداد المصابين بالسل وزيادة الوفيات، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.