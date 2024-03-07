"برائحة البطاطس المقلية".. عطر جديد في اليابان بـ 3 نكهات

أعلنت مطاعم ماكدونالدز في اليابان عن إطلاق عطر جديد برائحة البطاطس المقلية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العطر الجديد سيطلق بثلاث "نكهات": الكلاسيكية، والبطاطس المقلية مع الثوم والفلفل الأسود، والبطاطس المقلية مع ملح البحر.
وأثار هذا الإعلان وفق "روسيا اليوم" ردود فعل متباينة عند بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا أن إطلاق العطر الجديد يأتي مع اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس.
وتجدر الإشارة إلى أن عطرًا مشابهًا برائحة البطاطس المقلية كان قد أعلن عنه عام 2022 في ولاية أيداهو الأمريكية بمناسبة اقتراب عيد الحب.