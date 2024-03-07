"برائحة البطاطس المقلية".. عطر جديد في اليابان بـ 3 نكهات

وأثار هذا الإعلان وفق "روسيا اليوم" ردود فعل متباينة عند بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا أن إطلاق العطر الجديد يأتي مع اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس.