بسبب وجبة طعام ملوثة.. هبوط اضطراري لرحلة جوية أمريكية بمطار نيويورك

وكانت رحلة "دلتا" رقم 136 متجهة من ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية إلى هولندا عندما تم تحويلها إلى مطار جون كنيدي في وقت مبكر من هذا الصباح بعد اكتشاف تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة، حسب ما صرح به متحدث باسم الشركة لموقع "ديلي ميل"، ولم يُعرف بعدُ عدد الركاب الذين تناولوا الطعام الفاسد.