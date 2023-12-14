صدمة لـ"إسرائيل" والغرب.. دراسة: واحد من كل خمسة شباب أمريكيين يعتقد أن محرقة "الهولوكوست" لم تحدث وهي مجرد أسطورة

وفي الاستطلاع الذي أجري بداية من 2 ديسمبر الجاري، وافق واحد من كل خمسة شبان أميركيين، أي 20 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا على مقولة أن المذبحة لم تحدث، وأن الحدث مجرد أسطورة، بينما ذكر 30% أنهم لا يوافقون على اعداد الضحايا، ويرون ان هناك مبالغات في الأمر برمته.