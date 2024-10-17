هل هو خالٍ من السكر؟.. خطأ غير متوقع يُجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة

كما أشارت الإدارة إلى أن هذا السحب صُنّف من الدرجة الثانية؛ مما يعني أن هناك خطرًا ضئيلًا لحدوث آثار صحية ضارة؛ لكن من المهم للأشخاص المصابين بحالات مثل مرض السكري مراقبة استهلاكهم للسكر.