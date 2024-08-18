حين تستريح الخلايا.. كيف فقدت امرأة 30 كيلوجرامًا من وزنها بـ"الصيام الليلي"؟

وقال كارل جونسون، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة فاندربيلت، الذي قاد بحثًا بهذا الشأن: "هناك الكثير من الدراسات على كل من الحيوانات والبشر، تشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية ما تأكله، بل بالأحرى متى تأكله".