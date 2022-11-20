بعد تصويت شعبي.. عودة حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب إلى تويتر

أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك؛ على حسابه الخاص في تويتر: "الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود"، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرارٍ حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، فقد أيّدت أغلبيّة المصوّتين عودة ترمب إلى المنصّة!