ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند إلى 143 قتيلًا

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أنه لا يزال هناك المئات من الأشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن العديد من الوكالات الحكومية بالإضافة إلى نحو 300 فرد من الجيش الهندي وفرق تابعة للبحرية ومروحيات القوات الجوية تشارك في جهود البحث والإنقاذ.