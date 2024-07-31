ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند إلى 143 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة واياند بولاية كيرالا الهندية، إلى 143 قتيلًا على الأقل ونحو 186 مصابًا.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أنه لا يزال هناك المئات من الأشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن العديد من الوكالات الحكومية بالإضافة إلى نحو 300 فرد من الجيش الهندي وفرق تابعة للبحرية ومروحيات القوات الجوية تشارك في جهود البحث والإنقاذ.
وأضافت، أن الانهيارات الأرضية تسببت في تدمير العديد من المنازل واقتلاع الأشجار، كما أعلنت حكومة الولاية الحداد أمس واليوم وتنكيس الأعلام، بالإضافة إلى تعليق جميع الاحتفالات الرسمية خلال هذين اليومين.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعرب عن انزعاجه الشديد جراء الحادث ودعمه لعائلات القتلى والمصابين، كما أكد لرئيس وزراء الولاية أنه سيتم إرسال كل الدعم الذي تحتاجه السلطات هناك للتعامل مع الكارثة بالإضافة إلى صرف تعويضات للمضارين.