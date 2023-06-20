"تشهير وتلفيق أدلة".. " كارلوس غصن" يقاضي "نيسان" بـ"مليار دولار"

ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه، غير أن النيابة العامة التمييزية اللبنانية استجوبته بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي، الاثنين، لوكالة فرانس برس.