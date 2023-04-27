بعد 3 أعوام على بدء التجربة.. دراسة: الموظفون أول المتضررين جراء العمل من المنزل

وذكرت الدراسة، بحسب "واشنطن بوست"، أن عقوبة العمل عن بُعد قد تكون أكبر بالنسبة للنساء والشباب والأشخاص الملوّنين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الشبكات المهنية التي يمكن أن يساعد التواجد في المكتب في توفيرها؛ لكن العديد من الدراسات الاستقصائية وجدت أن نفس هذه المجموعات هم أيضًا الذين يفضلون مرونة العمل عن بُعد أكثر من غيرهم، والأقل احتمالًا للعودة إلى المكتب.