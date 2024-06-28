مستوى غير آمن ومخاوف تحيط بـ"أولمبياد باريس".. "إي كولاي" تُهدِّد نهر السين!

قبل أقل من شهر على انطلاق أولمبياد باريس وُجدت مستويات غير آمنة من بكتيريا "إي كولاي" في نهر السين للأسبوع الثالث على التوالي، وفقًا لنتائج فحوص نُشرت اليوم الجمعة.