مستوى غير آمن ومخاوف تحيط بـ"أولمبياد باريس".. "إي كولاي" تُهدِّد نهر السين!

قبل أقل من شهر على انطلاق أولمبياد باريس وُجدت مستويات غير آمنة من بكتيريا "إي كولاي" في نهر السين للأسبوع الثالث على التوالي، وفقًا لنتائج فحوص نُشرت اليوم الجمعة.
وتشير نتائج الفحوصات لعينات من مياه نهر السين في باريس إلى مستويات تلوث أعلى باستمرار من المعدل الآمن.
ويُنتظر أن تشهد الأولمبياد ماراثون سباحة وفعاليات سباق ثلاثي في النهر قرب جسر ألكساندر الثالث، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأدى استمرار هطول الأمطار إلى تفاقُم المشكلة؛ إذ تخترق مياه الأمطار نظام الصرف الصحي؛ ما يؤدي إلى تدفق بكتيريا البراز إلى "السين"، وفقًا للتقرير الذي أضاف بأن فيضان نهر يون زاد من فيضان نهر السين.
وبالرغم من استمرار مستويات التلوث العالية يشعر المنظمون بالتفاؤل. وقال توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024: "بحلول النصف الثاني من يوليو ستستقر الأمور".
ويمكن لجودة المياه في الأنهار بالمدن الكبرى أن تتأثر بالعديد من الأمور، من التلوث بالمخلفات الكيميائية، وأحيانًا بمرور الزوارق بشكل غير قانوني.