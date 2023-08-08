اليابان تُلغي عددًا من الرحلات مع اقتراب إعصار "خانون"

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان؛ مضيفة أن من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر.. ومن المحتمل أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.