اليابان تُلغي عددًا من الرحلات مع اقتراب إعصار "خانون"

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية، ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان؛ مضيفة أن من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر.. ومن المحتمل أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.
وأفادت الهيئة بأنه بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر أغسطس؛ مشيرة إلى أن إعصارًا آخر ظهر في المحيط الهادي، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "لان" الذي تصل سرعته إلى 180 كيلومترًا في الساعة، وسط اليابان يوم الأحد.
ونصحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية 60 ألف أسرة، بالإخلاء في مقاطعة كاجوشيما في كيوشو الواقعة على بُعد نحو 950 كيلومترًا جنوب غربي طوكيو.
وألغيت رحلات القطارات والعبارات والرحلات الجوية المقررة في اليومين المقبلين، إضافة إلى إلغاء شركات الطيران 222 رحلة اليوم، ليرتفع إجمالي الرحلات الملغاة بسبب خانون منذ الأسبوع الماضي إلى 2715 رحلة؛ وفقًا لإحصاءات وزارة النقل اليابانية.