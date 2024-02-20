مشاهد من العصور الوسطى: الجوع يفتك بسكان غزة.. وملاذهم الأخير تحت التهديد المستمر

فيما رأت ورأت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان: إن استمرار إبادة المدنيين الفلسطينيين وإجبار نحو 1.5 مليون فلسطيني على النزوح مجددًا له تداعيات كارثية تدلل على الإمعان الإسرائيلي في المضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما يخالف التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير ضد إسرائيل.