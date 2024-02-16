بنجلادش.. محمد يونس الحائز نوبل للسلام يقول إن جهات استولت "بالقوة" على شركاته

قال محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، إن جهات خارجية مجهولة احتلت "بالقوة" عديداً من مؤسساته واستولت عليها، بعد أسابيع من إدانته بانتهاك قوانين العمل في بنجلادش.