دراسة: الرضّع حديثو الولادة يتجاوبون مع اللغات الأجنبية التي سمعوها قبل الولادة

توصل فريق بحثي من مدينة مونتريال الكندية إلى أن الرضع حديثي الولادة الذين استمعوا إلى قصص بلغات أجنبية أثناء وجودهم في رحم أمهاتهم، يتجاوبون مع تلك اللغات بالطريقة نفسها التي يتفاعلون بها مع لغتهم الأم، في اكتشاف علمي غير مسبوق نُشر في مجلة Nature Communication المتخصصة في مهارات التواصل واللغة.
وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تعتمد على تقنيات تصوير المخ لإثبات فرضية ظل العلماء يشككون فيها لفترة طويلة، بعد أن اقتصرت الأبحاث السابقة على مؤشرات سلوكية فقط، مثل حركة الرضيع أو تغير نبضات قلبه عند سماع أصوات مألوفة.
وأكدت الباحثة آنا كارولينا كوان، أخصائية طب أعصاب الأطفال وعضو الأكاديمية البرازيلية لطب الأعصاب، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن عقول حديثي الولادة ليست "صفحة بيضاء" بالكامل، إذ تسهم البيئة السمعية داخل الرحم في تشكيل بعض القدرات الإدراكية مبكرًا.
وأوضحت كوان أن مدة التعرض اللازمة لاكتساب الألفة مع لغة أجنبية لا تزال غير محددة بدقة، لكن دراسات سابقة تشير إلى أن فترات قصيرة قد لا تتجاوز 15 دقيقة كافية لإحداث تأثير واضح.
وأضافت أن الهدف من الدراسة ليس حثّ الأمهات على تعريض الأجنة للغات أجنبية لتحسين ذكائهم، بل فهم العلاقة بين السمع المبكر وتطور اللغة لاحقًا، بما قد يساعد في تشخيص وعلاج اضطرابات النطق والتأخر اللغوي لدى الأطفال، والتي تؤثر على ما بين 5% و10% من الأطفال في الولايات المتحدة وحدها.