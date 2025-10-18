دراسة: الرضّع حديثو الولادة يتجاوبون مع اللغات الأجنبية التي سمعوها قبل الولادة

توصل فريق بحثي من مدينة مونتريال الكندية إلى أن الرضع حديثي الولادة الذين استمعوا إلى قصص بلغات أجنبية أثناء وجودهم في رحم أمهاتهم، يتجاوبون مع تلك اللغات بالطريقة نفسها التي يتفاعلون بها مع لغتهم الأم، في اكتشاف علمي غير مسبوق نُشر في مجلة Nature Communication المتخصصة في مهارات التواصل واللغة.