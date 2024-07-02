"عن الرجل الذي هبط من سقف الطائرة".. إصابة 30 راكبًا في مطبات هوائية وهبوط اضطراري في البرازيل

وشارك أحد الركاب مقطع فيديو مروعًا على موقع "X" يُظهر رجلًا عالقًا في مقصورة الأمتعة العلوية قرب سقف الطائرة، ويمكن رؤية قدمَي الرجل تخرجان من مقصورة الأمتعة، بعد أن قذفه الاضطراب هناك، وقد تجمع عدد من الركاب معًا وقاموا بسحبه إلى الأسفل، بينما يمكن سماع بكاء طفل في الخلفية.