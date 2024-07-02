"عن الرجل الذي هبط من سقف الطائرة".. إصابة 30 راكبًا في مطبات هوائية وهبوط اضطراري في البرازيل

أعلنت شركة طيران "إير أوروبا" أن طائرة كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو بالأوروغواي هبطت اضطراريًّا في ناتال بالبرازيل عقب إصابة حوالي 30 راكبًا بجروح؛ بسبب "مطبات قوية".
وأوضحت الشركة الإسبانية في بيان على منصة "إكس"، "أن الطائرة من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر - Boeing 787-9 Dreamliner" هبطت اضطراريًّا "في ناتال شمالي شرق البرازيل؛ حيث تم الاهتمام بالمصابين".
وحسب صحيفة "نيويورك بوست": شارك الركاب على متن الطائرة لقطات تظهر ألواح السقف، وقد تمزّقت بسبب تأثير الاضطرابات، وقد تدلّت أقنعة الأكسجين فوق رؤوسهم، ودُمر مقعد واحد على الأقل.
وشارك أحد الركاب مقطع فيديو مروعًا على موقع "X" يُظهر رجلًا عالقًا في مقصورة الأمتعة العلوية قرب سقف الطائرة، ويمكن رؤية قدمَي الرجل تخرجان من مقصورة الأمتعة، بعد أن قذفه الاضطراب هناك، وقد تجمع عدد من الركاب معًا وقاموا بسحبه إلى الأسفل، بينما يمكن سماع بكاء طفل في الخلفية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في الأوروغواي: أن هناك "ما بين 25 و30 جريحًا"، موضحًا أن هذه الحصيلة مؤقّتة، وأن البعض غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه.
وأضاف المصدر: أن "معظمهم أصيبوا بجروح طفيفة وليست حياة أي منهم في خطر".
وأوضحت وزارة خارجية الأوروغواي: أنه "تم نقل الركاب الذين يحتاجون لرعاية طبية إلى مستشفى مونسنهور والفريدو غورغيل في ناتال".
ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشركة مطار "زيورخ برازيل": أن الطائرة هبطت عند الساعة 2.42 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ويقول العلماء: إن تغير المناخ يسبّب زيادة في المطبات الهوائية.
وبحسب دراسة أجريت عام 2023: زادت المدة السنوية للمطبات الهوائية بنسبة 17 بالمئة بين عامَي 1979 و2020، كما زادت نسبة التعرض لمطبات شديدة وهي أكثر ندرة، بنسبة تفوق 50 بالمئة.