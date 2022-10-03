"غادر هذا المكان فورًا".. شاهد لحظة اكتشاف حيلة خبيثة للفوز بمسابقة صيد السمك
بدا لكل من الصياديْن تشيس كومينسكي وجيك رونيون، أن خطة الاحتيال التي وضعاها للفوز بلقب بطولةٍ وحصد جائزتها، قد نجحت؛ إذ جرى تتوجيهما بالجائزة الأولى في بطولة الصيد بولاية أوهايو الأمريكية، لولا شك بعض المتسابقين بهما.
وحسب موقع "تي إم زد" لأخبار المشاهير، فسرعان ما اكتشف منظمو المسابقة حيلة الصياديْن اللذيْن كانا يشاركان في مسابقة لصيد السمك بأوهايو، الجمعة، بينما كان الرجلان على منصة التتويج؛ حيث نالا أيضًا جائزة قدرها 5 آلاف دولار.
وكانت حيلة الصياديْن تقوم على حشو السمك الذي اصطاداه بالأوزان من كرات معدنية وقطع من السمك عن طريق فم الأسماك المشاركة في المسابقة، لكي تظهر أثقل من الصيد الذي اصطاده الآخرون.
وبلغ وزن الأسماك التي صادها كومينسكي ورونيون نحو 15 كيلوغرامًا؛ وهو ما يشكّل ضِعفي الأوزان التي حققها أقرب منافسيهما، حسب "سكاي نيوز عربية".
وبعدما أثارت الأسماك الشكوك، قرر مدير المسابقة تفقدها، وعندها كُشفت الحيلة، وجرى تجريد الصياديْن من اللقب.
وتَبَين أن الاثنين وضعا كميات من الكرات المعدنية، التي جرى تصميمها خصيصًا لإضافة الوزن، في أحشاء الأسماك.
وقال مدير المسابقة: "وجدنا أوزانًا غير حقيقية في المسابقة.. جيك عليك مغادرة هذا المكان فورًا".
لكن الأمر لم يتوقف عند خسارة اللقب والجائزة؛ إذ سارعت الحشود الموجودة في المكان إلى توبيخ الصياديْن بأصوات غاضبة، وطالب البعض بسجنهما.
وظهر "جيك" في الفيديو وهو مصاب بالذهول والشعور بالخزي بعد الاكتشاف المشين بشأن الأوزان الزائدة.
وأثارت القصة تساؤلات بشأن البطولات السابقة التي شارك فيها الاثنان وتمكنا من الفوز فيها.