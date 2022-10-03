"غادر هذا المكان فورًا".. شاهد لحظة اكتشاف حيلة خبيثة للفوز بمسابقة صيد السمك

وحسب موقع "تي إم زد" لأخبار المشاهير، فسرعان ما اكتشف منظمو المسابقة حيلة الصياديْن اللذيْن كانا يشاركان في مسابقة لصيد السمك بأوهايو، الجمعة، بينما كان الرجلان على منصة التتويج؛ حيث نالا أيضًا جائزة قدرها 5 آلاف دولار.