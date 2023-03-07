فيديو الرعب على متن طائرة أمريكية.. شاهد ما فعله هذا الراكب قبل السيطرة عليه

اعتقلت السلطات الأمريكية، رجلًا حاول فتح باب مخرج الطوارئ أثناء وجوده على متن رحلة متجهة من لوس أنجلوس إلى بوسطن، قبل أن يحاول بعد ذلك طعن مضيفة في رقبتها.