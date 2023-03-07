فيديو الرعب على متن طائرة أمريكية.. شاهد ما فعله هذا الراكب قبل السيطرة عليه
اعتقلت السلطات الأمريكية، رجلًا حاول فتح باب مخرج الطوارئ أثناء وجوده على متن رحلة متجهة من لوس أنجلوس إلى بوسطن، قبل أن يحاول بعد ذلك طعن مضيفة في رقبتها.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد وجّه مكتب المدعي العام بمقاطعة ماساتشوستس، الاتهام للراكب فرانسيسكو سيفيرو توريس، بالهجوم على أحد أفراد طاقم طائرة بسلاح خطير، وتعريض حياة المسافرين على الرحلة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" للخطر.
بلاغ عن ذراع مَخرج الطوارئ
وحسب شبكة "إيه بي سي" الإخبارية؛ لاحظت مضيفة الطيران التي كانت على متن الرحلة، تغيرًا في وضعية الذراع الخاصة بإغلاق مخرج الطوارئ، وقامت على الفور بإبلاغ الكابتن.
ولاحظ مُضيفٌ آخر، "توريس" وهو يقوم بتحريك الذراع مرة أخرى؛ إلا أن الأخير أنكر ذلك مدعيًا بأنه لا توجد كاميرات تُثبت صحة ذلك الادعاء.
تهديد وهبوط اضطراري
وأظهرت وثائق المحكمة أن المضيفة أخطرت الكابتن بعد ذلك بأنها تعتقد أن "توريس" يشكل تهديدًا على الطائرة، وأن عليه القيام بهبوط اضطراري في أسرع وقت ممكن.
وبعد ذلك، تحرك "توريس" من مقعده نحو مضيفتين كانتا تقفان في الممر، وهاجم إحداهن محاولًا طعنها برقبتها مستخدمًا ملعقة طعام.
السيطرة على الراكب
وعلى الفور، تدخلت مجموعة من الركاب، وقامت بتقييد "توريس"، الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الحبس 5 سنوات، مع خضوعه لاحقًا للمراقبة، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.