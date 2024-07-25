أولمبياد باريس.. فضيحة تجسس على فريق للسيدات بطائرة مسيرة

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات بكرة القدم، بعد ضبطه يستخدم طائرة مسيرة لمراقبة تمارين منتخب السيدات النيوزيلندي، قبل مباراتهما في أولمبياد باريس.
جاء ذلك، وفق بيان للجنة الأولمبية النيوزيلندية، التي ذكرت أن طاقم الفريق أبلغ الشرطة بالحادثة، وجرى اعتقال مشغل المسيرة وإخضاعه للاستجواب.
وقالت اللجنة: إن أحد أعضاء طاقم منتخب كندا للسيدات استخدم طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات لاعبات المنتخب النيوزيلندي، حسب "آر تي" الروسية.
بدورها اعتذرت اللجنة الأولمبية الكندية، بالقول: "نقدم خالص اعتذارنا إلى نيوزيلندا وجميع اللاعبات المعنيات واللجنة الأولمبية النيوزيلندية".
وأعلنت اتخاذ إجراء لإبعاد اثنين من أعضاء الطاقم الفني لفريق السيدات من تشكيلته للأولمبياد. بينما لن تتولى "بريستمان" مدربة المنتخب المسؤولية أمام نيوزيلندا.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، أنه "سيتم رفع الأمر للنظر فيه من قبل اللجنة التأديبية في الأيام المقبلة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها فريق كرة قدم كندي في حادثة تجسس عبر طائرة دون طيار.
ففي العام 2021، في تورونتو، أوقفت "هندوراس" حصة تدريبية قبل مباراة المنتخب أمام كندا، بتصفيات كأس العالم للرجال في "تورونتو" بعد رصد طائرة دون طيار فوق الملعب، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الهندوراسية.
يذكر أن المنتخب الكندي للسيدات يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه في أولمبياد باريس أمام نيوزيلندا، غدًا الجمعة، ضمن المجموعة الأولى، قبل أن يواجه نظيره الفرنسي المضيف، الأحد القادم.