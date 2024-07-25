أولمبياد باريس.. فضيحة تجسس على فريق للسيدات بطائرة مسيرة

ففي العام 2021، في تورونتو، أوقفت "هندوراس" حصة تدريبية قبل مباراة المنتخب أمام كندا، بتصفيات كأس العالم للرجال في "تورونتو" بعد رصد طائرة دون طيار فوق الملعب، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الهندوراسية.