جريمة بشعة تهز فرنسا.. تلميذ يقتل معلمته طعنًا داخل المدرسة!

وفي 13 سبتمبر 2022، طعن تلميذ في الخامسة عشرة من عمره، معلمة في مدرسة ثانوية بنورماندي في شمال فرنسا في عنقها، وخرجت الضحية البالغة 63 عامًا من المستشفى بعد أيام، ووجّهت إلى التلميذ تهمة محاولة القتل.