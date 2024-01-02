استطلاع رأي يكشف عن أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

تشهد سوق العمل تقلبات كثيرة خلال الفترة الأخيرة مع سيطرة الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية، ما استدعى طرح تساؤل هام حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.
ووفقًا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota.ru" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبًا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.
وأشار 43% من المصوتين وفق روسيا اليوم إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.
وبينت نتائج الاستطلاعات أيضًا أن 31% من عينة الاستطلاع يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل، فيما رأى 28% من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.
وصوت 22% من المشاركين بالاستطلاعات لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق، ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.