استطلاع رأي يكشف عن أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

ووفقًا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota.ru" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبًا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.