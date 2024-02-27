حادث غريب.. شاهد إنقاذ فتاة علقت بين جدارين لمدة 3 أيام

وحسب موقع "لينتا. رو" الروسي، وقع الحادث الأسبوع الماضي، في مبنى مكون من 4 طوابق، حين سقطت الفتاة التي تبلغ من العمر 22 سنة من أعلى المبنى لينتهي بها الأمر في مكان ضيّق بين جدارين في أسفل البناء، وحوصرت هناك 3 أيام إلى أن سمعت إحدى الجارات صرخاتها وهي تطلب المساعدة.