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حادث غريب.. شاهد إنقاذ فتاة علقت بين جدارين لمدة 3 أيام
تمكنت قوات وزارة الطوارئ الروسية من إنقاذ فتاة في مدينة سوتشي، كانت قد علقت 3 أيام في مكان ضيّق بين جداري الطابق السفلي لأحد المباني.
وحسب موقع "لينتا. رو" الروسي، وقع الحادث الأسبوع الماضي، في مبنى مكون من 4 طوابق، حين سقطت الفتاة التي تبلغ من العمر 22 سنة من أعلى المبنى لينتهي بها الأمر في مكان ضيّق بين جدارين في أسفل البناء، وحوصرت هناك 3 أيام إلى أن سمعت إحدى الجارات صرخاتها وهي تطلب المساعدة.
وعند حضور المساعدة اضطر المنقذون لتكسير قسم من الجدار وإزالة الطوب لتشكيل فتحة لإخراج الفتاة، وتم إنقاذها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.