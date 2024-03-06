مقتل جميع ركابها.. شاهد اصطدام طائرة أمريكية بالأرض وتحولها إلى كرة نار

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي كانت فيها طائرة صغيرة ذات محرك واحد تهبط بسرعة، لتصطدم بالأرض بالقرب من طريق سريع في ناشفيل، وتتحول إلى كرة لهب عملاقة؛ مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.