مقتل جميع ركابها.. شاهد اصطدام طائرة أمريكية بالأرض وتحولها إلى كرة نار

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي كانت فيها طائرة صغيرة ذات محرك واحد تهبط بسرعة، لتصطدم بالأرض بالقرب من طريق سريع في ناشفيل، وتتحول إلى كرة لهب عملاقة؛ مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.
وقالت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية: إنه في وقت مبكر، صباح أمس الثلاثاء، لَقِيَ 5 أشخاص مصرعهم بعد تحطمت طائرة ذات محرك واحد بجوار طريق سريع في المدينة.
وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فيديو اللحظة المروعة التي انفجرت فيها طائرة، وتحولت إلى كرة من اللهب بعد تحطمها بالقرب من الطريق.
وذكرت الشرطة على منصة "إكس" أن الطائرة تحطمت خارج المسارات المتجهة شرقًا بعد مخرج حي شارلوت بايك؛ مضيفة أن العمل مستمر لتحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحفيين، في تصريحات نقلتها شبكة "إيه. بي. سي نيوز"، أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالى الساعة 7:40 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة الاثنين.
وقال الطيار: إن "طائرته تُعَاني من عطل في المحرك والطاقة، وتحتاج إلى إذن للهبوط"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وذكر متحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل للشبكة، أن الطائرة انفجرت عند الاصطدام. وأضاف أن تأثير الاصطدام كان كارثيًّا ولم يترك أي ناجين.