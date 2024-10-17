غالبيتهم في أفريقيا وجنوب آسيا.. تقرير أممي: أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من "الفقر الحادّ"

وتسجل الدولُ الخمس التي تشهد أكبر عدد من أفقر الفقراء نموًّا سكانيًّا كبيرًا؛ وهي الهند مع 234 مليون شخص "من أصل 1.4 مليار نسمة عدد السكان"، وباكستان مع 93 مليونًا "من أصل 236 مليونًا"، وإثيوبيا 86 مليونًا "من أصل 123 مليونًا"، ونيجيريا 74 مليونًا "من أصل 218"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية مع 66 مليونًا من أصل 100 مليون نسمة.