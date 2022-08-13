تواصل موجة الحر في فرنسا والحرائق في تراجع مع توقع عواصف مطرية

على الرغم من العواصف الرعدية والمطرية المرتقبة مساءً، تتواصل موجة الحر السبت، في مناطق عدة في فرنسا، كما أن من الصعب التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية على الحرائق المستعرة لا سيما بسبب الرياح العاتية التي يمكن أن تشكل عائقًا أمام رجال الإطفاء.
وتستمر موجة الحر السبت في جزء كبير من الأراضي الفرنسية، قبل الأمطار المرتقبة مساء والقادمة من الغرب، والتي يمكن أن تساعد عناصر الإطفاء على مكافحة الحرائق في جيروند وجزر لاند.
وتعيش 19 مقاطعة تمتد من الجنوب الغربي إلى فينيستير في الشمال الغربي، حالة التأهب من الدرجة البرتقالية؛ لكن من المتوقع أن تنحسر موجة الحر هذه الأحد، مع حدوث عواصف رعدية فوق معظم أنحاء فرنسا؛ بما في ذلك كورسيكا؛ حيث حالة التأهب عند الدرجة البرتقالية أيضًا مع توقعات بعواصف رعدية.
إلا أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية على الحرائق المستعرة لا سيما بسبب الرياح العاتية التي يمكن أن تشكل عائقًا أمام رجال الإطفاء.