تواصل موجة الحر في فرنسا والحرائق في تراجع مع توقع عواصف مطرية

على الرغم من العواصف الرعدية والمطرية المرتقبة مساءً، تتواصل موجة الحر السبت، في مناطق عدة في فرنسا، كما أن من الصعب التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية على الحرائق المستعرة لا سيما بسبب الرياح العاتية التي يمكن أن تشكل عائقًا أمام رجال الإطفاء.