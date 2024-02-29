الأكثر أماناً على الإطلاق.. "إياتا": عام 2023 الأقل في حوادث السفر الجوي

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: "حتى لو كان الطيران من بين الأنشطة الأكثر أماناً التي يمكن لأي شخص القيام بها، فهناك دائماً مجال للتحسين"، مشيراً إلى "حادثين بارزين في الشهر الأول من عام 2024".