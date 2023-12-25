بعد 4 أيام من احتجازها.. القضاء الفرنسي يحسم مصير "الطائرة البيضاء" القادمة من دبي

ويعود هذا الإلغاء الذي قررته قاضية الحريات والاحتجاز، بشكل خاص إلى مدة الانتظار البالغة 11 ساعة بين توقيف الطائرة مع ركابها، والتماس قاضٍ للنظر في مصير الركاب؛ وهو ما يشكل "انتهاكًا غير متناسب لحقوق الإنسان"، بحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".