بعدما أثارتا الغضب.. صحيفة تكشف لماذا ضحكت زوجتا الرئيس الفرنسي والألماني أمام النصب التذكاري لضحايا المحرقة اليهودية

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن السبب الذي دفع زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبندر، إلى الضحك أمام النصب التذكاري لـ"الهولوكوست" في برلين.
وخلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، تَوجه برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى نصب المحرقة التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.
وبينما كان الأزواج يسيرون عبر الكتل الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري، شوهدت بريجيت وبودنبندر تمسكان بأيدي بعضهما البعض وتضحكان.
وحسب "الديلي ميل"، فإن الزوجتين كانتا تتشاركان "نكتة" في هذه اللحظة، ولم تكشف الصحيفة عن محتوى أو طبيعة هذه "النكتة".
وأشعل الموقف حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر الكثيرون أن ما حصل يعتبر "إخلالًا بالآداب العامة".
وعلى منصة التواصل الاجتماعي "X" كتبت صفحة "برينلس بارتيزيان" الفرنسية، المهتمة بنقد السياسيين ومواقفهم الحزبية: "لم تهتم المرأتان حتى بالتظاهر بالجدية، وكانتا تضحكان بسعادة على شيء ما".