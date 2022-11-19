ما علاقة صوت الأذان في قطر بمنتخب إنجلترا؟ فيديو يجلي المشهد وآخر لفرنسي!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني هينري وينتر؛ لتدريبات منتخب بلاده، وسماع صوت الأذان، رداً على استفسار حول ما إن كان يجب وقف التدريبات احتراماً للأذان.
جاء ذلك في تغريدة للإعلامي على صفحته بتويتر، ليعلق على الردود قائلاً: "جميل للغاية".
متابع آخر، علّق بتغريدة قال فيها: "أعلم أنهم ليسوا مسلمين، لكن ألا يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك؟.. احتراماً"، ليرد: "نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، إنهم مركزون جداً.. يمكنني التحدث عن نفسي فقط، وهو واحدٌ من أجمل الأصوات"، وفق "سي إن إن-عربي".
وفي مقطع فيديو منفصل تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلامي فرنسي ألقى الضوء على ما وصفه بـ"كثرة المساجد" في قطر.