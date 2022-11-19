ما علاقة صوت الأذان في قطر بمنتخب إنجلترا؟ فيديو يجلي المشهد وآخر لفرنسي!

متابع آخر، علّق بتغريدة قال فيها: "أعلم أنهم ليسوا مسلمين، لكن ألا يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك؟.. احتراماً"، ليرد: "نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، إنهم مركزون جداً.. يمكنني التحدث عن نفسي فقط، وهو واحدٌ من أجمل الأصوات"، وفق "سي إن إن-عربي".