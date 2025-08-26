أما منصة Gemini التابعة لجوجل، فقد بدت أكثر تشددًا، حيث رفضت الإجابة على معظم الأسئلة، حتى تلك المتعلقة بإحصاءات عامة مثل أعداد المنتحرين سنويًا في الولايات المتحدة، ما أثار انتقادات بشأن محدودية فائدتها البحثية. وفي المقابل، أبدى ChatGPT تحفظًا مبالغًا فيه عند أسئلة منخفضة الخطورة مثل الاستفسار عن الموارد المساندة للأشخاص ذوي الأفكار الانتحارية، وهو ما اعتُبر تقصيرًا في توفير روابط دعم قد تكون منقذة للحياة.