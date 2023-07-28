كانت في طريقها لمصر.. 500 سيارة كهربائية تقلها السفينة المشتعلة قبالة هولندا!

قالت شركة "كيه.لاين"، المشغِّلة لسفن الشحن، اليوم الجمعة إن سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة ساحل هولندا منذ مساء يوم الثلاثاء تحمل ما يقرب من 500 سيارة كهربائية ضمن شحنتها، بما يزيد بكثير على العدد المعلن من قبل، الذي قيل إنه 25.