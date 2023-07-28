كانت في طريقها لمصر.. 500 سيارة كهربائية تقلها السفينة المشتعلة قبالة هولندا!

قالت شركة "كيه.لاين"، المشغِّلة لسفن الشحن، اليوم الجمعة إن سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة ساحل هولندا منذ مساء يوم الثلاثاء تحمل ما يقرب من 500 سيارة كهربائية ضمن شحنتها، بما يزيد بكثير على العدد المعلن من قبل، الذي قيل إنه 25.
وأسفر الحريق على متن السفينة فريمانتل هايواي، المسجلة في بنما، وتنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد طاقم السفينة، وإصابة سبعة آخرين، قفزوا من على متنها هربًا ألسنة اللهب.
وقال متحدث باسم الشركة المشغِّلة للسفينة، ومقرها طوكيو، إن شحنة السفينة تألفت من 3783 مركبة، من بينها 498 مركبة كهربائية. لكنه رفض الإفصاح عن العلامات التجارية للمركبات، وعما إذا كانت من بينها سيارات يابانية.
وقال خفر السواحل الهولندي أمس الخميس على موقعه الإلكتروني إن سبب الحريق لم يتضح بعد، لكن تسجيلاً صوتيًّا، أصدرته محطة آر.تي.إل، يشير إلى أن أحد أفراد فريق الطوارئ قال: "الحريق نشب في بطارية سيارة كهربائية".
وذكر مجلس السلامة الهولندي أن هيئة الملاحة البحرية في بنما فتحت تحقيقًا، وأن هولندا تساعدها في التحقيقات، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقال خفر السواحل إن السفينة، التي يبلغ طولها 199 مترًا، لا تزال مشتعلة، وتبعد نحو 17 كيلومترًا من أقصى شمال ساحل هولندا، وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر.