بعد مهمة استغرقت 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية.. طاقم "كرو-7" يعود إلى الأرض

وأشادت موغبيلي، التي كانت "كرو-7" أول مهمة فضائية لها، في كلمة الأحد، بالتعاون الدولي الذي أتاح بعد نهاية الحرب الباردة، إنشاء محطة فضاء دولية. وقالت "إنه دليل على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً"، وفقاً لـ "فرانس برس".