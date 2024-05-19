وسط تحقيقات عالمية بالتلوث.. توقعات بانخفاض صادرات البهارات الهندية إلى 40%

وفي الشهر الماضي، قامت هونغ كونغ بتعليق مبيعات ثلاثة مزيجات بهارية من "MDH" وواحدة من "Everest"، مشيرة إلى وجود نسب عالية من المبيد الحشري ثاني أكسيد الإيثيلين، الذي يشكل خطرًا على الصحة في حالة التعرض المستمر له لفترة طويلة.