وسط تحقيقات عالمية بالتلوث.. توقعات بانخفاض صادرات البهارات الهندية إلى 40%

يتوقع تراجع صادرات البهارات الهندية بنسبة تصل إلى 40% إلى جميع دول العالم بعد أن تعرضت اثنتان من أكبر العلامات التجارية لاتهامات بالتلوث واستخدام مبيدات حشرية.
وتعد الهند أكبر مصدر ومستهلك ومنتج للبهارات في العالم، وبلغت قيمة صادراتها من البهارات 4 مليارات دولار في الفترة من أبريل 2022 إلى مارس 2023.
وقد أفاد اتحاد بهارات الهند (FISS) بأن الصناعة تعاني بالفعل من تجميد بعض الطلبات الخارجية بسبب اتهامات دولية للعلامتين التجاريتين الهنديتين الشهيرتين، وهما "MDH" و"Everest".
وفي الشهر الماضي، قامت هونغ كونغ بتعليق مبيعات ثلاثة مزيجات بهارية من "MDH" وواحدة من "Everest"، مشيرة إلى وجود نسب عالية من المبيد الحشري ثاني أكسيد الإيثيلين، الذي يشكل خطرًا على الصحة في حالة التعرض المستمر له لفترة طويلة.
وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم اتحاد البهارات الهندية "FISS"، الذي يمثل 600 منتج ومصدر للبهارات في جميع أنحاء البلاد: "إذا بدأت الدول الأخرى أيضًا باتخاذ موقف مماثل، فإن صادراتنا من البهارات قد تنخفض بنسبة 40%".
وقد بدأت سلطة الغذاء في بريطانيا بفرض فحوصات إضافية على جميع واردات البهارات من الهند، وتحقق الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا في هذه المسألة.