دون أدوية.. خبراء: 5 علاجات فعالة لتخفيف آلام الظهر المزمنة

وقد يوصي بعض الأطباء بالعلاج عن طريق الحوار؛ للمساعدة في تغيير رد فعلك تجاه الألم، وتشجيعك على وضع أهداف تتعلق بنشاطك وحركتك، والعمل على تحقيقها؛ فعلى سبيل المثال أشارت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 ونُشِرت في مجلة "Pain Reports"، إلى أن علاجات التوتر قد تساهم في تخفيف الألم، وفق الصحيفة.