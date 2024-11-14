دون خبرة بالبرمجة.. 9 أنواع من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي

مع التطورات الكاسحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم المؤسسات والشركات في جميع المجالات بدمجه في أنظمتها وعملياتها، وبينما يعتقد البعض أن وظائف الذكاء الاصطناعي مخصصة فقط لأولئك الذين يتمتّعون بمهارات تقنية خاصة، فإن هذا مفهوم خاطئ، فأنت لست مضطرًّا إلى العمل كمهندس برمجيات أو مهندس نظم كمبيوتر للعثور على فرص عمل مثيرة ومربحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب تقرير على موقع شركة "أب وورك" للتوظيف والعمل الحر: فإن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالخوارزميات والبرمجة فحسب، بل يشمل أيضًا مجموعة عديدة من التخصصات.
ويقدم التقريرُ تسعةَ أنواع من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن لغير المتخصصين في البرمجة والخوارزميات العمل بها، وهذه الأنواع والمجالات هي:
1. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي:
يركز المتخصصون في هذا المجال على مراعاة الاعتبارات الأخلاقية أثناء تطوير أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي، قد يكون لديهم بعض الخبرة الفنية لكن فهمهم للآثار الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي له الأولوية.
تشمل مسؤوليات العاملين توجيه تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي بناءً على الاعتبارات الأخلاقية، وضمان الامتثال للقواعد والمعايير طوال عملية التنفيذ.
2. مدير مشروع ذكاء اصطناعي
يشرف مديرو المشاريع على مبادرات الذكاء الاصطناعي لضمان توافقها مع أهداف الشركة وأغراضها. من المتوقع أن تستمر هذه الحاجة في النمو بشكل أكبر في السنوات القادمة؛ حيث تقدم التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتبسيط وتحسين إدارة المشاريع.
3. باحث الذكاء الاصطناعي "غير تقني"
يركز باحثو الذكاء الاصطناعي غير التقنيين بشكل خاص على الجوانب المجتمعية والاقتصادية لاستخدام للذكاء الاصطناعي، ويمكن لهذا البحث تحسين الكفاءة، وإجراء تنبؤات الأعمال، وتحديد المخاطر، وأتمتة المهام المتكررة بطريقة تحرر الموظفين الحاليين للتركيز على أدوار أخرى، وهذا المجال مفتوح لدارسي الإدارة والأعمال.
ويمكن لباحثي الذكاء الاصطناعي العمل في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتسويق والجيولوجيا والزراعة والمزيد، مع استمرار تطور الأنظمة وتوسعها، يجب أن ينتشر هذا العمل إلى العديد من الصناعات الأخرى أيضًا.
4. مستشار حلول الذكاء الاصطناعي
يساعد مستشارو حلول الذكاء الاصطناعي الشركات على إنشاء وتحسين مكونات الذكاء الاصطناعي المختلفة؛ مثل برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين والخدمات الأخرى المدعومة بالتعلم الآلي، وهذا المجال مفتوح لدارسي التخطيط والإدارة.
يمكن أن يكون لدى المستشارين تخصصات مختلفة، مثل التقييم والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجي والتدريب والامتثال. يتخصص البعض في الاستشارات التقنية أو السحابية، بينما يقدم البعض الآخر حلولًا شاملة للإشراف على جميع العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
5. استراتيجي وسائل التواصل الاجتماعي
في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا، يبحث استراتيجيو وسائل التواصل الاجتماعي عن المزيد من الطرق للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جهودهم التسويقية الرقمية. يمكن أن يشمل هذا النهج استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء المحتوى، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع البيانات وتقييم فعالية الحملات الإعلانية، وهذا المجال متاح لمن درس الأعمال والتسويق وإنشاء المحتوى الرقمي.
هناك العديد من الأدوات؛ مثل: Lately وSprout Social، التي تساعد استراتيجيي وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء المنشورات والرد على الرسائل من المتابعين والعملاء تلقائيًّا.
6. متخصص في سياسات وتنظيم الذكاء الاصطناعي
يركز متخصصو سياسات وتنظيم الذكاء الاصطناعي على فهم المشهد القانوني والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، ولأن الذكاء الاصطناعي مجال سريع التطور فإن القوانين تتغير باستمرار، وقضايا مثل الخصوصية والعدالة في الذكاء الاصطناعي هي حاليًّا في صدارة اهتمامات العديد من المشرعين، وهذا المجال لمن درس القانون والتجارة والأعمال.
يظل المتخصصون في سياسات الذكاء الاصطناعي على اطلاع دائم بالقوانين الجديدة أو المحدثة أثناء صياغة السياسات، وضمان الامتثال للمنظمات التي يعملون معها.
7. تسويق الذكاء الاصطناعي
يفهم متخصصو مبيعات وتسويق الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي، ويستخدمون معرفتهم لتسويق منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي المحتملة للشركات والمستهلكين.
ستكون المعرفة العامة بأدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة هنا، ولكن المهارات الأساسية التي يجب إتقانها تتعلق أكثر بشرح فوائد أدوات الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية توجيه العملاء خلال عملية تنفيذها بطريقة تساعدهم على تحقيق أهدافهم التجارية الرئيسية، ويحتاج المجال لدارسي الأعمال والتسويق.
8. فنان الذكاء الاصطناعي
فتح تطوير الذكاء الاصطناعي بابًا جديدًا من الفرص للفنانين. تمكن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الفنانين من متابعة تعبيرات إبداعية جديدة وإنتاج أعمال جمالية ومثيرة للتفكير بشكل أسرع.
يعهد بعض الفنانين بعملية إبداعهم بالكامل إلى الذكاء الاصطناعي، بينما يستخدمها آخرون ببساطة كمساعد أو أداة في العملية الإبداعية. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك: "آنا ريدلر" التي تدرب الذكاء الاصطناعي باستخدام لوحاتها ورسوماتها الخاصة قبل إنتاج صور جديدة من زهور التوليب.
9. كاتب أو محرر أو مدقق حقائق بالذكاء الاصطناعي
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الكتاب والمحررين على أن يكونوا أكثر إنتاجية وتحسين جودة كتاباتهم. وبنفس الطريقة التي يمكن بها للمدرس أن يقدم ملاحظات حول مهمة كتابة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز جودة كتابة الفرد.
وفي الوقت نفسه، نظرًا لبعض الأخطاء المتأصلة والمعلومات المفقودة والتحيزات المحتملة في مخرجات الذكاء الاصطناعي، فإن التحقق من الحقائق أمر ضروري، وبالطبع يمكن لدارسي الصحافة واللغات وكاتبي ومنشئي المحتوى الالتحاق بهذا المجال.