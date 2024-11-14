دون خبرة بالبرمجة.. 9 أنواع من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي

مع التطورات الكاسحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم المؤسسات والشركات في جميع المجالات بدمجه في أنظمتها وعملياتها، وبينما يعتقد البعض أن وظائف الذكاء الاصطناعي مخصصة فقط لأولئك الذين يتمتّعون بمهارات تقنية خاصة، فإن هذا مفهوم خاطئ، فأنت لست مضطرًّا إلى العمل كمهندس برمجيات أو مهندس نظم كمبيوتر للعثور على فرص عمل مثيرة ومربحة في مجال الذكاء الاصطناعي.