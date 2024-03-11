سل صيامك.. عالم مسلم تنازعت عدة دول نسبه إليها ووضعت "ناسا" اسمه على القمر

نبدأ اليوم مع قصة عالم مسلم تنازعت عدة دول نسبه إليها، ويعد أحد ألمع علماء القرن الرابع الهجري، حيث برهن على كروية الأرض، ودورانها حول محورها، وحول الشمس، وصنع نموذجًا للأرض وضع عليه خطوط الطول والعرض ممهدًا لرسم الخرائط، وعلل لظواهر الطبيعة، وحدد الوزن النوعي للمعادن، وقال إن الضوء أكبر سرعة من الصوت، وأنقذ تاريخ الرياضيات من الضياع، حتى وصفه بعض المستشرقين بأنه "أعظم عقلية عرفها التاريخ"، ووضعت "ناسا" اسمه على القمر، إنه أبو الريحان البيروني.