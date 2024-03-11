سل صيامك.. عالم مسلم تنازعت عدة دول نسبه إليها ووضعت "ناسا" اسمه على القمر

نبدأ اليوم مع قصة عالم مسلم تنازعت عدة دول نسبه إليها، ويعد أحد ألمع علماء القرن الرابع الهجري، حيث برهن على كروية الأرض، ودورانها حول محورها، وحول الشمس، وصنع نموذجًا للأرض وضع عليه خطوط الطول والعرض ممهدًا لرسم الخرائط، وعلل لظواهر الطبيعة، وحدد الوزن النوعي للمعادن، وقال إن الضوء أكبر سرعة من الصوت، وأنقذ تاريخ الرياضيات من الضياع، حتى وصفه بعض المستشرقين بأنه "أعظم عقلية عرفها التاريخ"، ووضعت "ناسا" اسمه على القمر، إنه أبو الريحان البيروني.
ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البِيروني الخوارزمي في إحدى ضواحي مدينة كاث، عاصمة الدولة الخوارزمية، (جمهورية أوزبكستان حاليًا)، يوم الثالث من ذي الحجة 362 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 973م. وقد سميت الضاحية التي وُلِد فيها لاحقًا باسم بيرون، تيمنًا باسمه.
كان أبوه موظفًا في بلاط خوارزم شاه، وعمل في التجارة فترة من حياته، توفي وابنه لا يزال صغيرًا، فتولت أمه رعايته، وكانت تبيع الحطب لتربية ابنها وتدريسه.
دعت المكانة المرموقة التي وصل إليها البيروني عددًا من الدول المعاصرة لتتنازعَ شرف نسبته إليها، مثل إيران وأوزبكستان وتركيا والاتحاد السوفياتي سابقًا وروسيا الحالية، وكذلك الهند وباكستان، وساقت كل دولةٍ من الأدلة والبراهين ما ترى أنه يؤيد أحقّية انتمائه لها.
تتلمذ أبو الريحان في صغره على يد الأمير أبي نصر منصور بن عَرّاق، الذي ينحدر من أسرة حاكمة في خوارزم، وكان عالمًا جليلًا ينسب إليه اكتشاف علم المثلثات.
وقد تعهد ابن عراق تلميذه البيروني، ولمس فيه الحصافة وحب العلم والجد في العمل، فكتب له مؤلفاتٍ خاصةً به ليوسع مداركه وليقود مساره العلمي في الاتجاه الصحيح.
يُعترَف للبيروني بالإسهام في مختلف العلوم، فقد حدَّد بدقة خطوط الطول والعرض، وناقش مسألة ما إذا كانت الأرض تدور حول محورها أم لا، وبحث في الوزن النوعي، وقدَّر بدقةٍ كثافة 18 نوعًا من الأحجار الكريمة والمعادن، وتوصل إلى أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، كما شرح كيفية عمل الينابيع الطبيعية والآبار الارتوازية بناء على مبادئ الهيدروليكا.
كان البيروني ألمع علماء زمانه في الرياضيات، كما قال "سمث" في كتابه "تاريخ الرياضيات". وبجانب ذلك اشتغل بالفلك، وبحث في هيئة العالم وأحكام النجوم، ووضع طريقة لاستخراج مقدار محيط الأرض تعرف عند العلماء الغربيين باسم "قاعدة البيروني".
وكان البيروني رائد زمانه في علم ثقافة الإنسان "الأنثروبولوجيا"، ويظهر ذلك في كتابه "الآثار الباقية من القرون الخالية"، الذي سرد فيه تاريخ نظم الجماعات والطوائف المختلفة، وعاداتهم وتقاليدهم السائدة، كما تناول فيه التقويمات التاريخية التي كان يستخدمها العرب قبل الإسلام، وتواريخ الملوك من عهد آدم حتى وقته.
وفي مؤلفه الشهير "كتاب الهند"، وصف عقائد الهندوس وشرائعهم وعاداتهم المختلفة.
وكان البيروني من الرواد الذين قالوا إن للأرض خاصية جذب الأجسام نحو مركزها، وتناول ذلك في آراء نشرها في كتب مختلفة، ولكنَّ أشهر آرائه بهذا الخصوص ضمَّنه كتابه "القانون المسعودي"، وسبق بذلك إسحاق نيوتن صاحب قانون الجاذبية.
وبرع البيروني في الطب وعلم الأدوية، وألَّف كتابه الموسوعي "الصيدنة في الطب"، وهو كتاب نفيس في الأدوية والعقاقير والسموم، وفي التعريف بمهنة الصيدلة ومواصفات الصيدلاني.
وإلى جانب نبوغه في العلوم الطبيعية فقد كان محيطًا بالأدب والشعر، وله شرح لديوان أبي تمام، ومختار في الأشعار والآثار، وفي الفلسفة له كتاب "المقالات والآراء والديانات"، و"جوامع الموجود في خواطر الهنود".
كتب البيروني في مختلف الفنون، وبلغت كتبه الكبيرة حوالي 150 كتابًا، معظمها في الرياضيات، إضافة إلى عشرات الرسائل والمناقشات، لكن لم يصل منها إلا حوالي 22 كتابًا.
يَدين العالَم العربي والغربي في التقدم في سائر العلوم والمعارف للبيروني، ولطالما أشاد العلماء والمجامع العلمية والمؤسسات التقنية بهذا العالِم الفذّ.
فقد أطلقت وكالة "ناسا" اسم العالم المسلم البيروني على فوهة من فوهات سطح القمر عام 1390 للهجرة (1970 للميلاد)، تكريمًا لإسهاماته القيمة في علم الفلك.
وقال عنه المستشرق الألماني كارل إدوارد سخاو إنه "أعظم عقلية عرفها التاريخ".
بعد أن رجع إلى غزنة من الهند، لم يغادر البيروني تلك المدينة، وانقطع للقراءة والبحث والتجربة والتأليف، إلى أن توفاه الله تعالى في الثالث من شهر رجب عام 440 هـ، الموافق 13 ديسمبر 1048م، عن عمر ناهز 78 عامًا.