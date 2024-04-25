حقق أكثر من 19 مليون مشاهدة.. شاهد ما حدث بين هذا الهندي وحية كوبرا

وأضافت الصحيفة: هذه مهمة شاقة بالنسبة للكثيرين؛ لكن الرجل تعامل معها بسهولة، وأظهر براعته في التعامل مع الثعابين، تمكن من إقناع الكوبرا بالدخول إلى الزجاجة، حتى إنه تجرأ على لمسها بيديه العاريتين؛ الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين. وعلى الرغم من محاولات الثعبان مهاجمته، ظل الرجل غير منزعج. وتدريجيًّا، قام بتوجيه ذيله إلى الجرة، متبوعًا برأسه، قبل إغلاق الغطاء.