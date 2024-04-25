حقق أكثر من 19 مليون مشاهدة.. شاهد ما حدث بين هذا الهندي وحية كوبرا

حقق فيديو مذهل أكثر من 19 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بعدما كشف عن رجل يمسك بثعبان كوبرا بيدين عاريتين في الهند، ويتمكن من إدخال الكوبرا في زجاجة بيسر وسهولة أثارت الدهشة والإعجاب.
وقالت صحيفة "إنديان تايمز" الهندية: ما جعل هذا الفيديو يحقق 19.8 مليون مشاهدة في 10 أيام، هو مهارة الرجل الرائعة ورباطة جأشه وهو يتعامل بهدوء مع الثعبان؛ مما أكسبه لقب "الأسطورة" من قِبَل مستخدمي الإنترنت المبهورين.
وأضافت الصحيفة: هذه مهمة شاقة بالنسبة للكثيرين؛ لكن الرجل تعامل معها بسهولة، وأظهر براعته في التعامل مع الثعابين، تمكن من إقناع الكوبرا بالدخول إلى الزجاجة، حتى إنه تجرأ على لمسها بيديه العاريتين؛ الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين. وعلى الرغم من محاولات الثعبان مهاجمته، ظل الرجل غير منزعج. وتدريجيًّا، قام بتوجيه ذيله إلى الجرة، متبوعًا برأسه، قبل إغلاق الغطاء.
وفيما كان المتفرجون يراقبون المشهد متوترين وهم ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، أعرب الكثيرون عن عدم تصديقهم لمدى سهولة إنجاز هذا العمل الفذ، واصفين الرجل وكأنه كان يهمس للكوبرا حتى تنفذ ما يريد.
ورغم ذلك، يؤكد المعلقون أن الفيديو دليل على أهمية الخبرة في التعامل مع المواقف الخطرة، محذرين أي شخص دون خبرة من محاولة تجربة ما شاهده.