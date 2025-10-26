ضبط 6.5 أطنان كوكايين على متن سفينة قبالة سواحل جزر الكناري

وتُعد هذه العملية إحدى أكبر الضبطيات في المياه الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن أعلنت الشرطة في أكتوبر 2024 عن مصادرة 13 طنًا من الكوكايين كانت مخبأة في حاوية شحن بمرفأ الجزيرة في منطقة الأندلس جنوب البلاد.