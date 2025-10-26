ضبط 6.5 أطنان كوكايين على متن سفينة قبالة سواحل جزر الكناري

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، ضبط ستة أطنان ونصف الطن من مادة الكوكايين على متن سفينة تجارية قبالة أرخبيل جزر الكناري، وجرى توقيف طاقمها المكوّن من تسعة أشخاص.
وأوضحت الشرطة أن العملية تمّت بنجاح بعد تلقي معلومات حيوية مسبقة من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية، أسهمت في تحديد موقع السفينة وتوقيفها.
وتُعد هذه العملية إحدى أكبر الضبطيات في المياه الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن أعلنت الشرطة في أكتوبر 2024 عن مصادرة 13 طنًا من الكوكايين كانت مخبأة في حاوية شحن بمرفأ الجزيرة في منطقة الأندلس جنوب البلاد.
ويرى خبراء مكافحة المخدرات أن إسبانيا تمثل بوابة رئيسية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من الساحل الإفريقي وأمريكا الجنوبية.