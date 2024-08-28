من رحلة الـ8 أيام إلى أزمة الـ8 أشهر.. كيف ستُعيد ناسا الرائديْن العالقين في الفضاء؟

ورغم هذه النكسة؛ من غير المرجح أن تتخلى ناسا عن شراكتها مع بوينغ؛ وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى أن الوكالة، صممت برنامجها التجاري للطاقم، قبل عقد؛ بهدف ضمان وجود شركتين أمريكيتين متنافستين لنقل رواد الفضاء؛ وذلك لتعزيز الابتكار وخفض التكاليف.