هل بدأت إسرائيل في ضخ مياه البحر في أنفاق غزة؟.. ناشط فلسطيني يوضح

وتابع ذاكرًا رؤيته حول ذلك: "أستبعد أن تؤثر هذه الخطوة بشكل جذري على أداء المقاومة في الميدان، الأنفاق مهمة بلا شك، ولكنها ليست كل شيء خصوصًا مع الالتحام المباشر داخل المدن، كما أن العدو الصهيوني سادي ونازي، ومثل هذا الفعل يعكس لنا هذه العقلية النازية لدى قيادة العدو، ومن المهم تناول هذه القضية من الزاوية الأهم وهو البعد الإنساني وتدمير التربة والمياه الجوفية والحياة الطبيعية".