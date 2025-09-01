أكثر من 800 قتيل و2700 جريح جراء زلزال في أفغانستان

لقي أكثر من 800 شخص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 2700 آخرين، جراء زلزال ضرب شرق أفغانستان أمس الأحد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أعقبه ما لا يقل عن خمس هزات ارتدادية شعر بها السكان على بعد مئات الكيلومترات.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على عمق ضحل نسبياً بلغ ثمانية كيلومترات، على مسافة 27 كيلومتراً شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار، المحاذية لولاية كونار التي سجّلت العدد الأكبر من الضحايا حتى الآن.
من جانبه، أفاد رئيس هيئة إدارة الكوارث في ولاية كونار، إحسان الله إحسان، أن عمليات البحث ما تزال مستمرة، مشيراً إلى وجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات القادمة.