أكثر من 800 قتيل و2700 جريح جراء زلزال في أفغانستان

لقي أكثر من 800 شخص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 2700 آخرين، جراء زلزال ضرب شرق أفغانستان أمس الأحد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أعقبه ما لا يقل عن خمس هزات ارتدادية شعر بها السكان على بعد مئات الكيلومترات.