رسالة خاصة تكشف عن المكان السري لدفن أيمن الظواهري

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مقتل الظواهري بصاروخ أُطلق من طائرة مسيرة بينما كان جالسًا في شرفة منزل يختبئ فيه في كابول الأحد الماضي، في ضربة تُعتبر الأكبر للتنظيم بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن قبل أكثر من عشر سنوات.