قَتَل زوجته وطفليه وانتحر.. شرطة الشارقة تكشف تفاصيل جريمة مروعة

وتابعت: "وخلال محاولات إسعاف المتوفى وتفتيشه لتحديد بياناته، تم العثور على ورقة في ملابسه مَفادها أنه أقدَمَ على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة"؛ مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة".