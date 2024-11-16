محكمة بريطانية تُصدر حكمًا بسحب أجهزة التنفس عن طفل وتركه يموت.. وأمه تحتج: "لا يزال يبتسم لي"

وكان المستشفى قد طلب من القاضي الحكم بوقف علاجه؛ إذ زعم محاموه أن أعباء العلاج تفوق الفوائد المحدودة التي يمكن أن يتمتع بها من إطالة عمره. وعارضت والدته ذلك، واحتجت بأنه يمكنه الاستمرار في تلقي الرعاية، وقالت: "لا يزال يبتسم لي على الرغم من حالته الصحية".