فيديو نادر من البراري.. شاهد لحظة تخلُّص حيوان أيل من قرونه الضخمة

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن "بورغوين"، قوله: "هذا كان مستوى آخر. هذا يشبه اليانصيب عندما يتعلق الأمر بتصوير الحياة البرية. لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من هذا".