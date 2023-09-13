بالفيديو.. مستكشف سعودي شاهد ما لم يكن متوقعًا في أحد براري إفريقيا

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فدلتا أوكافانغو هي دلتا جزرية كبيرة مكونة من مستنقعات تقع في بوتسوانا تتشكل عند الْتقاء نهر أوكافانغو بحوض تكتوني في الجزء الأوسط من حوض كالاهاري المغلق. تتبخر جميع المياه الواصلة للدلتا، وتنتح، فلا تتدفق إلى أي بحر أو محيط. وتنتشر سنويًّا حوالى 11 كيلومترًا مكعبًا من المياه على مساحة من الأرض، قدرها من 6.000 حتى 15.000 كيلومتر مربع.