بخمس طلقات من مسافة قريبة.. فيديو للحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا

وأدانت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، ما وصفته بالهجوم "الوحشي والمتهور" على فيكو، البالغ من العمر 59 عامًا. وقالت: "لقد صدمت. أتمنى لروبرتو فيكو كل القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من الهجوم".