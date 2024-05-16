بخمس طلقات من مسافة قريبة.. فيديو للحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا
كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي تم فيها إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بلدة هاندلوفا، الأربعاء؛ حيث سُمع صوت إطلاق خمس طلقات نارية.
ووقع الحادث بينما كان "فيكو" يُحيي حشدًا متجمعًا في بلدة هان لوفا بعد حضور اجتماع للحكومة.
وكانت وكالة الأنباء السلوفاكية الرسمية، الأربعاء، قد قالت إن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار، بعد اجتماع للحكومة في مدينة هاندلوفا، وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية، أن عدة أعيرة نارية أُطلقت، ولم تُعرف حالة "فيكو" على الفور. وقالت خدمة الطوارئ الطبية في سلوفاكيا إنها أرسلت طائرة هليكوبتر إسعاف إلى مكان الحادث.
وألقى حراس رئيس الوزراء القبض على المتهم بإطلاق النار على "فيكو"، هو كاتب وعضو مؤسس في نادٍ أدبي يُدعى يوراج سينتولا، ويبلغ من العمر 71 عامًا، كتب ونشر العديد من القصائد.
وعبّر جيران المتهم عن "صدمتهم" لما حدث؛ واصفين سينتولا وزوجته بأنهما "رائعين".
وعن تطورات الحالة الصحية لـ"فيكو"، قال توماس تارابا نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو: "إن فيكو خضع لجراحة ولم يعد في حالة تهدد حياته بعد إطلاق النار عليه عدة مرات".
وقال "تارابا" لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الجراحة التي خضع لها فيكو سارت "بشكل جيد" و"أعتقد أنه سينجو في النهاية".
وأضاف "تارابا" أن رئيس الوزراء أصيب "من مسافة قريبة جدًّا"، وأن "رصاصة اخترقت بطنه وأصابت الثانية مفصل الفخذ".
وتقع بلدة هاندلوفا التي وقع فيها إطلاق النار على بُعد ساعتين بالسيارة من العاصمة براتيسلافا. وكانت الحكومة هناك لعقد اجتماع خارجي.
وأدانت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، ما وصفته بالهجوم "الوحشي والمتهور" على فيكو، البالغ من العمر 59 عامًا. وقالت: "لقد صدمت. أتمنى لروبرتو فيكو كل القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من الهجوم".