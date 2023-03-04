حادث أم انتحار؟.. العثور على جثتي أميركيين فقدا في جزيرة يونانية

وبعد البحث لأسابيع رصدت طائرة مسيرة تابعة للشرطة سيارتهما، أمس، في واد أسفل منحدر يبلغ عمقه 200 متر في جبل تايجيتوس، وعثر طاقم إطفاء على الجثتين بالقرب من السيارة، ويتم إجراء فحوص الحمض النووي للتأكد من هويتهما.