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حادث أم انتحار؟.. العثور على جثتي أميركيين فقدا في جزيرة يونانية

رصدا في وادٍ أسفل منحدر يبلغ عمقه 200 متر
إجلاء جثتي الأمريكيين من الموقع
إجلاء جثتي الأمريكيين من الموقع
سبق
سبق

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم (السبت)، العثور على جثتي أميركيين في واد جبلي ضيق غرب البلاد، فيما تسعى السلطات لمعرفة سبب الوفاة.

وبيّن مسؤول بالشرطة أن الزوجين، وهما رجل وامرأة (83 و80 عاماً)، فقدا منذ 23 يناير من منطقة ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث كانا يعيشان في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف المسؤول أنه يجري التحقيق لتحديد ما إن كانت وفاتهما نتيجة حادث أو انتحار.

وبعد البحث لأسابيع رصدت طائرة مسيرة تابعة للشرطة سيارتهما، أمس، في واد أسفل منحدر يبلغ عمقه 200 متر في جبل تايجيتوس، وعثر طاقم إطفاء على الجثتين بالقرب من السيارة، ويتم إجراء فحوص الحمض النووي للتأكد من هويتهما.

اليونان
طائرة مسيرة
الشرطة اليونانية
شبه جزيرة بيلوبونيز

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