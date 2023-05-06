ظنّ أن قدمه سبب الرائحة.. سائح يكتشف أنه ينام مع جثة تحت سريره بالفندق

في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد، ظنّ نزيل في فندق في التبت أن الرائحة الكريهة في غرفته متأتّية من قدميه، لكنه اكتشف بعد ساعات أنها ناتجة عن جثة كانت تحت سريره.